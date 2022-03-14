Cenk Tosun Galatasaray Beşiktaş maçını tribünden takip edecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Karşılaşma bu akşam saat 20:00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Karşılaşma bu akşam saat 20:00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak.
Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan ve sezon sonunda Everton ile sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun derbiyi Nef Stadyumu'nda takip edecek.
Milli golcünün sezon sonu Beşiktaş'la yeniden sözleşme imzalaması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ İSTİYOR
Everton forması giyen Cenk Tosun, atlattığı sakatlığının ardından zaman zaman forma şansı bulsa da Premier Lig'den ayrılmaya karar verdi. Golcü oyuncunun sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.
31 yaşındaki oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etme kararı aldığı iddia edilmişti.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyu kadrosuna katacağı ve 3 yıllık sözleşme imza atacağı vurgulanmıştı.