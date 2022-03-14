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Cenk Tosun Galatasaray Beşiktaş maçını tribünden takip edecek

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Karşılaşma bu akşam saat 20:00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadele öncesi Cenk Tosun sürprizi yaşandı. A Spor'un haberine göre milli futbolcu zorlu karşılaşmayı tribünden takip edecek. | Galatasaray Beşiktaş maçı haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 16:53
Cenk Tosun Galatasaray Beşiktaş maçını tribünden takip edecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Karşılaşma bu akşam saat 20:00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak.

Cenk Tosun Galatasaray Beşiktaş maçını tribünden takip edecek

Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan ve sezon sonunda Everton ile sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun derbiyi Nef Stadyumu'nda takip edecek.

Cenk Tosun Galatasaray Beşiktaş maçını tribünden takip edecek

Milli golcünün sezon sonu Beşiktaş'la yeniden sözleşme imzalaması bekleniyor.

Cenk Tosun Galatasaray Beşiktaş maçını tribünden takip edecek

BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Everton forması giyen Cenk Tosun, atlattığı sakatlığının ardından zaman zaman forma şansı bulsa da Premier Lig'den ayrılmaya karar verdi. Golcü oyuncunun sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.

Cenk Tosun Galatasaray Beşiktaş maçını tribünden takip edecek

31 yaşındaki oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etme kararı aldığı iddia edilmişti.

Cenk Tosun Galatasaray Beşiktaş maçını tribünden takip edecek

Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyu kadrosuna katacağı ve 3 yıllık sözleşme imza atacağı vurgulanmıştı.

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