Cenk Tosun Galatasaray Beşiktaş maçını tribünden takip edecek

Beşiktaş , Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Karşılaşma bu akşam saat 20:00'de Nef Stadyumu 'nda oynanacak.

Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan ve sezon sonunda Everton ile sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun derbiyi Nef Stadyumu'nda takip edecek.