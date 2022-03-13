Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Talisca sözleri! "Sırtımda taşırım"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Çebi, Talisca'nın tekrar siyah-beyazlı takıma katılma ihtimali hakkında, "Bizim bütçemiz belli. Ceyhun Kazancı beyle bütçemizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu etmek isteriz ama getirdiğiniz futbolcunun maaşını ödeyemezseniz olmaz. Talisca eğer bizim teklifimizi kabul ederse sırtımda getiririm. Ama olmayacak duaya da amin demem. Talisca'yı isterim ama benim mali teklifime, durumuma uyacaksa başımın üzerinde yeri var" yorumunu yaptı.



SAMBACININ TEKLiFi REViZE EDiLECEK

Brezilyalı oyuncu için, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu açıklaması siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Anderson Talisca'nın kulübü Al-Nassr'dan bonservisini alması ve daha sonra da geri dönüş için önceden istediği gibi senelik 5 milyon euro'luk kontratlardan vazgeçmesi gerekiyor. Yıldız oyuncunun boşa çıkması halinde kendisiyle bir görüşme yapacak olan yönetim, ortak noktada buluşulabilecek düzeyde olması halinde teklifini revize edecek. Yönetimin Brezilyalı yıldıza senelik 3 ila 3.5 milyon euro aralığında yeni bir teklif sunması bekleniyor.