Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a Barcelona çağrısı!

Başkan Çebi, G.Saraylı yöneticilerin, Barcelona maçını düşünerek zeminin bozulmamasına yönelik yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Ülke puanına katkı veren sadece G.Saray olmadı. Katkı veren takımlardan birisi oldu. Beşiktaş 'ın da namağlup gruptan lider çıktığı puanların da Türk futboluna katkısı oldu, kabul edilmesi lazım bunun.

Sahanın top oynanabilir halde olması arzu ediliyorsa, gerçeklik buysa, bizim sahamız müsait. Arzu ederlerse burada oynanabilir, Olimpiyat Stadı'nda da oynanabilir. Barcelona maçını da isterlerse burada oynayabilirler. Bunun için maçın ertelenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Barcelona maçını burada oynayabilirler. Zemini mazeret göstermelerine gerek yok, kapımız açık. Bu mazereti kabul etmiyorum. O gün hava şartları yönetmelikte olduğu gibiyse, o zaman uygulanır. Spekülasyonlara sebep olur bu durum" cümlelerine yer verdi.

