Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a Barcelona çağrısı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a Barcelona çağrısı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisinin ertelenmesinin gündeme gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, sarı-kırmızılılara Barcelona çağrısında bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a Barcelona çağrısı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın derbi maçının ertelenmesi talebini gereksiz bulduğunu ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a Barcelona çağrısı!

Başkan Çebi, G.Saraylı yöneticilerin, Barcelona maçını düşünerek zeminin bozulmamasına yönelik yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Ülke puanına katkı veren sadece G.Saray olmadı. Katkı veren takımlardan birisi oldu. Beşiktaş'ın da namağlup gruptan lider çıktığı puanların da Türk futboluna katkısı oldu, kabul edilmesi lazım bunun.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a Barcelona çağrısı!

Sahanın top oynanabilir halde olması arzu ediliyorsa, gerçeklik buysa, bizim sahamız müsait. Arzu ederlerse burada oynanabilir, Olimpiyat Stadı'nda da oynanabilir. Barcelona maçını da isterlerse burada oynayabilirler. Bunun için maçın ertelenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Barcelona maçını burada oynayabilirler. Zemini mazeret göstermelerine gerek yok, kapımız açık. Bu mazereti kabul etmiyorum. O gün hava şartları yönetmelikte olduğu gibiyse, o zaman uygulanır. Spekülasyonlara sebep olur bu durum" cümlelerine yer verdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a Barcelona çağrısı!

TOP YERDE ZIPLARSA MAÇ OYNANIR
Pazartesi günü oynanacak G.Saray derbisi için kendilerine bir erteleme talebi gelmediğini söyleyen Başkan Çebi, "Sahaya çıkılır, görüş alanı müsaitse maç oynanır. Top yere vurulur, eğer zıplayabiliyorsa maç oynanır. Bunların kuralları bellidir" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a Barcelona çağrısı!

ERTELEME KURALLARI DEĞİŞMEZ
Hava şartlarının uygun olması halinde maçın oynanması gerektiğini belirten Başkan Çebi, "Futbol maçlarının ertelenmesi konusunda kararlar ve yönetmelikler nettir. Bunlar zaman içerisinde havanın şekli, kulüplerin tavrı ve oynadıkları maçlara göre değişiklik gösteremezler. O zaman daha önce yapılan uygulamalar haksızlık ifade edebilir" dedi.

DİĞER
Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? UEFA Avrupa Ligi (Barça-GS) Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte tüm bilgiler
Ukrayna Rusya savaşından kaçıp Türkiye'ye gelen Ukraynalı milli futbolcu Oleksandr Yakovenko Manisa'da kaza yaptı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor