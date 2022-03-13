Ahmet Nur Çebi: Taze bir kan gerekiyordu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, MHK'nin, hakemlerle ilgili aldığı karar hakkında konuşmanın erken olduğunu söyledi. Başkan Çebi, "Sürekli federasyona gidiyordum ve daha genç hakemlerin önlerinin açılmasını, eskilerin geçmişten gelen birçok konu nedeniyle yorumlara maruz kalıyorlardı. Bir taze kan gerekiyor demiştim. Neredeyse 20 takımın tamamı hakemlerimiz ve yönetim şekilleriyle ve verdikleri kararlarla zarar gördüklerini ifade ettiler. Federasyonun aldığı karara saygı duyup sonuçlarını görmek lazım. Sonuçları görmeden yorum yapmamak lazım" ifadelerini kullandı.