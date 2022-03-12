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Tosun Paşa hazır

Everton ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Cenk Tosun’un yeni sezonda Beşiktaş forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor, milli forvetle 3 senelik anlaşma yapılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Tosun Paşa hazır
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Cenk Tosun'un geri dönüşe hazır olduğu ifade edildi. Başkan Çebi'nin "Ona kapımız her zaman açıktır, ne zaman isterse gelebilir" açıklamasının ardından Cenk Tosun'un yeniden siyah-beyazlı formayı giymek için geri sayıma geçtiği belirtildi. Cenk Tosun, atlattığı sakatlığının ardından zaman zaman forma şansı bulsa da 31 yaşındaki oyuncu kariyerine Türkiye'de devam etme kararı aldı. Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya varan Cenk Tosun'a yıllık 1.6 milyon euro teklifte bulunuldu.

AĞIR SAKATLIĞI TAMAMEN GEÇTİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun siyah-beyazlıların Erzurumspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta ağır bir sakatlık geçirmişti. Sezonu kapatan milli futbolcu Everton'a dönmüş ve yeni yeni forma şansı bulmuştu. Golcü futbolcu Everton'da bu sezon sadece 3 maçta forma giydi ve karşılaşmaların tümünde de sonradan oyuna dahil oldu. Cenk, gol ya da asist yapamadı.
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