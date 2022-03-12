Haberler Beşiktaş Teixeira gidebilir

Teixeira gidebilir

Beşiktaş yönetimi cazip teklif gelmesi halinde yüksek yıllık ücret alan isimlerle yollarını ayıracak. Bu oyuncuların başında da Alex Teixeira bulunuyor. Yıllık garanti ücreti 3 milyon euro olan 32 yaşındaki Brezilyalı yıldıza gelen teklifler değerlendirilecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Teixeira gidebilir
Beşiktaş yönetimi cazip teklif gelmesi halinde yüksek yıllık ücret alan isimlerle yollarını ayıracak. Bu oyuncuların başında da Alex Teixeira bulunuyor. Yıllık garanti ücreti 3 milyon euro olan 32 yaşındaki Brezilyalı yıldıza gelen teklifler değerlendirilecek
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