Teixeira gidebilir

Beşiktaş yönetimi cazip teklif gelmesi halinde yüksek yıllık ücret alan isimlerle yollarını ayıracak. Bu oyuncuların başında da Alex Teixeira bulunuyor. Yıllık garanti ücreti 3 milyon euro olan 32 yaşındaki Brezilyalı yıldıza gelen teklifler değerlendirilecek
Beşiktaş yönetimi cazip teklif gelmesi halinde yüksek yıllık ücret alan isimlerle yollarını ayıracak. Bu oyuncuların başında da Alex Teixeira bulunuyor. Yıllık garanti ücreti 3 milyon euro olan 32 yaşındaki Brezilyalı yıldıza gelen teklifler değerlendirilecek