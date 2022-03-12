Haberler Beşiktaş Talisca için tüm şartlar zorlanacak

Talisca için tüm şartlar zorlanacak

Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımın gündeminden düşmüyor. Gittiği günden bu yana adı birçok kez Beşiktaş ile yan yana gelen Brezilyalı oyuncu için, yeni iddialar manşetleri süslemeye devam ediyor. Anderson Talisca'nın kulübü Al-Nassr'dan bonservisini alması ve daha sonra da geri dönüş için önceden istediği gibi 5 milyon euro'luk kontratlardan vazgeçmesi gerekiyor. Oyuncunun boşa çıkması halinde kendisiyle bir görüşme yapacak olan yönetim, ortak noktada buluşulabilecek düzeyde olması halinde teklifini revize edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Talisca için tüm şartlar zorlanacak
Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımın gündeminden düşmüyor. Gittiği günden bu yana adı birçok kez Beşiktaş ile yan yana gelen Brezilyalı oyuncu için, yeni iddialar manşetleri süslemeye devam ediyor. Anderson Talisca'nın kulübü Al-Nassr'dan bonservisini alması ve daha sonra da geri dönüş için önceden istediği gibi 5 milyon euro'luk kontratlardan vazgeçmesi gerekiyor. Oyuncunun boşa çıkması halinde kendisiyle bir görüşme yapacak olan yönetim, ortak noktada buluşulabilecek düzeyde olması halinde teklifini revize edecek.
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