Talisca için tüm şartlar zorlanacak

Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımın gündeminden düşmüyor. Gittiği günden bu yana adı birçok kez Beşiktaş ile yan yana gelen Brezilyalı oyuncu için, yeni iddialar manşetleri süslemeye devam ediyor. Anderson Talisca'nın kulübü Al-Nassr'dan bonservisini alması ve daha sonra da geri dönüş için önceden istediği gibi 5 milyon euro'luk kontratlardan vazgeçmesi gerekiyor. Oyuncunun boşa çıkması halinde kendisiyle bir görüşme yapacak olan yönetim, ortak noktada buluşulabilecek düzeyde olması halinde teklifini revize edecek.
Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımın gündeminden düşmüyor. Gittiği günden bu yana adı birçok kez Beşiktaş ile yan yana gelen Brezilyalı oyuncu için, yeni iddialar manşetleri süslemeye devam ediyor. Anderson Talisca'nın kulübü Al-Nassr'dan bonservisini alması ve daha sonra da geri dönüş için önceden istediği gibi 5 milyon euro'luk kontratlardan vazgeçmesi gerekiyor. Oyuncunun boşa çıkması halinde kendisiyle bir görüşme yapacak olan yönetim, ortak noktada buluşulabilecek düzeyde olması halinde teklifini revize edecek.