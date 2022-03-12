Necip Uysal stopere geçti

Siyah-beyazlıların derbi maçı öncesinde savunma kurgusunda önemli değişiklikler olması bekleniyor. Welinton'un sakatlığı, Montero'nun formsuz olmasının yanı sıra Başakşehir maçında ilk golde hata yapan Serdar Saatçı'nın yerine tecrübeli Necip Uysal'ın forma giymesi bekleniyor. Önder Karaveli'nin son kararını maç gününde vereceği ifade edildi.
Siyah-beyazlıların derbi maçı öncesinde savunma kurgusunda önemli değişiklikler olması bekleniyor. Welinton'un sakatlığı, Montero'nun formsuz olmasının yanı sıra Başakşehir maçında ilk golde hata yapan Serdar Saatçı'nın yerine tecrübeli Necip Uysal'ın forma giymesi bekleniyor. Önder Karaveli'nin son kararını maç gününde vereceği ifade edildi.