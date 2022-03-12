Haberler Beşiktaş Necip Uysal stopere geçti

Necip Uysal stopere geçti

Siyah-beyazlıların derbi maçı öncesinde savunma kurgusunda önemli değişiklikler olması bekleniyor. Welinton'un sakatlığı, Montero'nun formsuz olmasının yanı sıra Başakşehir maçında ilk golde hata yapan Serdar Saatçı'nın yerine tecrübeli Necip Uysal'ın forma giymesi bekleniyor. Önder Karaveli'nin son kararını maç gününde vereceği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Necip Uysal stopere geçti
Siyah-beyazlıların derbi maçı öncesinde savunma kurgusunda önemli değişiklikler olması bekleniyor. Welinton'un sakatlığı, Montero'nun formsuz olmasının yanı sıra Başakşehir maçında ilk golde hata yapan Serdar Saatçı'nın yerine tecrübeli Necip Uysal'ın forma giymesi bekleniyor. Önder Karaveli'nin son kararını maç gününde vereceği ifade edildi.
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