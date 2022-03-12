Haberler Beşiktaş Kocadağ: Çıkar oynarız

Kocadağ: Çıkar oynarız

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, G.Saray kulübünün pazartesi oynanacak derbinin ertelenmesi talebiyle ilgili konuştu. A Spor'a konuşan Kocadağ, "Biz de ülkemizi temsil ederken çok sıkışık fikstürlerden çıktık. Avrupa deplasmanından 2-3 gün sonrasında kendi ligimizde İstanbul dışında maçlar oynadık. Takımımız derbi maçına konsantre bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Hava şartları da izin verirse pazartesi maçımızı oynayacağız" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Kocadağ: Çıkar oynarız
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, G.Saray kulübünün pazartesi oynanacak derbinin ertelenmesi talebiyle ilgili konuştu. A Spor'a konuşan Kocadağ, "Biz de ülkemizi temsil ederken çok sıkışık fikstürlerden çıktık. Avrupa deplasmanından 2-3 gün sonrasında kendi ligimizde İstanbul dışında maçlar oynadık. Takımımız derbi maçına konsantre bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Hava şartları da izin verirse pazartesi maçımızı oynayacağız" dedi.
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