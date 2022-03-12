Kocadağ: Çıkar oynarız

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, G.Saray kulübünün pazartesi oynanacak derbinin ertelenmesi talebiyle ilgili konuştu. A Spor'a konuşan Kocadağ, "Biz de ülkemizi temsil ederken çok sıkışık fikstürlerden çıktık. Avrupa deplasmanından 2-3 gün sonrasında kendi ligimizde İstanbul dışında maçlar oynadık. Takımımız derbi maçına konsantre bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Hava şartları da izin verirse pazartesi maçımızı oynayacağız" dedi.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, G.Saray kulübünün pazartesi oynanacak derbinin ertelenmesi talebiyle ilgili konuştu. A Spor'a konuşan Kocadağ, "Biz de ülkemizi temsil ederken çok sıkışık fikstürlerden çıktık. Avrupa deplasmanından 2-3 gün sonrasında kendi ligimizde İstanbul dışında maçlar oynadık. Takımımız derbi maçına konsantre bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Hava şartları da izin verirse pazartesi maçımızı oynayacağız" dedi.