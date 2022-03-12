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Bozdağan kalacak

Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen isimlerden Can Bozdoğan'ın yeni sezon yapılanmasında yer alması bekleniyor. Teknik direktör Önder Karaveli'nin, Can için "Seneye bizimle olmasında yarar var" şeklinde bir raporu yönetime sunduğu öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Bozdağan kalacak
Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen isimlerden Can Bozdoğan'ın yeni sezon yapılanmasında yer alması bekleniyor. Teknik direktör Önder Karaveli'nin, Can için "Seneye bizimle olmasında yarar var" şeklinde bir raporu yönetime sunduğu öğrenildi.
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