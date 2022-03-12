Beşiktaş'tan Boupendza atağı!

Boupendza'nın yarın Katar'dan ayrılarak tatile çıkması bekleniyor. Gelen bilgilere göre Gabonlu oyuncu hava durumuna göre en geç hafta başında İstanbul'da olacağı ve Beşiktaşlı yetkililerle bir görüşme yapacağı iddia edildi.

Gelen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi Gabonlu golcüde gözü olan diğer takımların kafasını karıştırmaması için ön plana çıkarmak istemiyor. Al Arabai'nin 4.5 milyon euro bonservis, yılda da 2.5 milyon euro maaş ödediği Boupendza ligde 7 golde kaldığı için satış listesine koyduğu belirtildi.