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Beşiktaş'tan Boupendza atağı!

Bir dönem Süper Lig'i kasıp kavuran ve gol krallığına ulaşan Gabonlu forvet Aaron Boupendza, siyah-beyazlılar ile masaya oturacak. Katar Ligi’nin bitmesinin ardından, siyah-beyazlıların listesindeki golcü yıldızın Beşiktaşlı yetkililerle görüşmek için 1-2 gün içinde İstanbul’a geleceği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'tan Boupendza atağı!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon Batshuayi, Kenan Karaman, Larin ve Güven Yalçın'dan beklediği performansı alamayan siyah-beyazlılar, gol yollarındaki sıkıntıyı gidermek için düğmeye şimdiden bastı.

Beşiktaş'tan Boupendza atağı!

Birçok isimle temaslarını sürdüren yönetim, daha önce de Türkiye'de Hatayspor forması giymiş olan Aaron Boupendza için girişimlerini hızlandırdı. Gelecek sezon Beşiktaş forması giymesi beklenen Boupendza, Al Arabi ile ligin son maçına çıktı.

Beşiktaş'tan Boupendza atağı!

UMM Salal maçında 79 dakika forma giyen Gabonlu oyuncu Boupehdza, 2-0 kazanılan maçta forvet mevkiinde değil sağ açık olarak forma giydi. Şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Al Sadd'ın (1 maçı eksik) 23 puan gerisinde kaldı.

Beşiktaş'tan Boupendza atağı!

Boupendza'nın yarın Katar'dan ayrılarak tatile çıkması bekleniyor. Gelen bilgilere göre Gabonlu oyuncu hava durumuna göre en geç hafta başında İstanbul'da olacağı ve Beşiktaşlı yetkililerle bir görüşme yapacağı iddia edildi.

Beşiktaş'tan Boupendza atağı!

Gelen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi Gabonlu golcüde gözü olan diğer takımların kafasını karıştırmaması için ön plana çıkarmak istemiyor. Al Arabai'nin 4.5 milyon euro bonservis, yılda da 2.5 milyon euro maaş ödediği Boupendza ligde 7 golde kaldığı için satış listesine koyduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan Boupendza atağı!

Katar ekibinin yıllık masrafından kurtulmak için Boupendza'nın bonservisinde yapmaya hazırlandığı belirtildi.

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