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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi son durum ne? 7 futbolcu...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Beşiktaş, hazırlıklarına devam ederken 7 futbolcuyla ilgili yeni gelişemeler yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 13:11
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi son durum ne? 7 futbolcu...

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi son durum ne? 7 futbolcu...

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, Vodafone Park Stadı'nda mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın da takip ettiği idman kar yağışı altında 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi son durum ne? 7 futbolcu...

Teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki idman salonda yapılan çalışmalar ile başladı. Daha sonra saha çalışmaları ile devam eden idmanın öncesinde ve sırasında kenarda biriken karlar temizlendi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman kop kapma çalışmaları ile sürdü. İdman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi son durum ne? 7 futbolcu...

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic, Welinton ve Mert Günok'un haricinde adale zorlanması yaşayan Rıdvan Yılmaz ile solunum yolu enfeksiyonu geçiren Mehmet Topal idmanda yer almazken, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson bireysel olarak çalıştı.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi son durum ne? 7 futbolcu...

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını Pazar günü yapacağı antrenmanla sonlandıracak.

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