Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray derbisi açıklaması! Maç ertelenecek mi?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, canlı yayında açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...

"TFF bizim üst kurulumuzdur. Kararın sonucunu bekleyip görmek lazım. TFF'nin kararı yanlıştır diyememeyiz, bütün kulüpler hakemlerden rahatsızdı. Umarım devam edecek hakemler, TFF ve kulüpleri zor durumda bırakmayacak şekilde maçlarını yönetmeye devam ederler."

"BU KARARLA İLGİLİ TFF İLE GÖRÜŞMEDİK"

"Kulüplerimiz zamanlama olarak bunun yanlış olduğunu söylemişlerdir ama ben buna katılmıyorum, sonuçları görmeden yorumu doğru bulmuyorum. Sonuçların iyi olmasını diliyorum.

"Bu kararla ilgili TFF ile görüşmedik. Kulüplerin bu işle alakasının olmadığını söylediler. Beşiktaş olarak kendi menfaatlerimiz için böyle bir şey talep etmeyiz. Bize iyi olsun, başkalarına kötü olsun gibi adaletsiz bir şey asla istemeyiz."

"ELLERAY'IN RAPORUNU BEKLEMEK DOĞRU OLMAZDI"

"David Elleray'nin raporu sistemle alakalı. Bu yüzden bu rapor beklemenin doğru olacağı fikrine katılmıyorum."

G.SARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?



"Böyle bir talep Galatasaray'dan da gelmedi, Federasyon'dan da gelmedi. Futbol maçlarının ertelenmesine göre kararlar nettir. Takımların maçlarına göre değişiklik gösteremez. Top yere vuruyorsa maç oynanır. Hava şartları maçların oynanmasına engel teşkil ediyorsa maçlar oynanmaz, etmiyorsa maçlar oynanır."

"Hakem müessesi çok yıpratıldı. Bizler de hataları vurgularken onları yıpratıyoruz. Taraftar da bilmeli ki, başarıya ve maçın önemine göre eşleştirilmiştir. Şahısların düşünceleri bulaştırılmamıştır. Hakemler çıkıp cevap verme hakkına sahip olmalı. VAR konuşmaları da kamuoyuna açık olmalı. Bence bunların hepsi yapılırsa, şeffaf olunursa, kişilerin yönlendirdiği atamalar yapılmazsa, atama usulüyle sağlanabilirsa kamuoyu rahat edecektir."

"Ülke puanlarına katkı veren sadece Galatasaray değildir. Beşiktaş'ın da namağlup gruptan çıktığında katkısı olmuştur. Konu, tamamen sahanın top oynanabilir arzusunu ifade etmekse, bizim sahamız müsait. İsterse Olimpiyat Stadı'nda oynayabilir. Barcelona maçında sahası kötüyse, onu da burada oynayabilir. Maçın ertelenmesinin gerektiğini düşünmüyorum."