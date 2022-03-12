16 puanı harcadı!

Beşiktaş saha içi mücadelesini sürdürürken Batshuayi'nin kaçırdıklarına üzülmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların bu sezon en büyük hayal kırıklığı yaşadığı nokta, hücum hattı oldu. Özellikle Chelsea'den kiralanan Batshuayi'nin değerlendiremediği pozisyonlar çok konuşulurken, Belçikalı futbolcunun başarısız istatistikleri öne çıktı. Zira Batshuayi, puan kaybedilen karşılaşmalarda isabetli şutlarını gole çevirse, siyah-beyazlılar şu anda 16 puan daha fazla kazanacaktı ve 61 puanla şampiyonluk yarışının içerisinde olacaktı.
Beşiktaş saha içi mücadelesini sürdürürken Batshuayi'nin kaçırdıklarına üzülmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların bu sezon en büyük hayal kırıklığı yaşadığı nokta, hücum hattı oldu. Özellikle Chelsea'den kiralanan Batshuayi'nin değerlendiremediği pozisyonlar çok konuşulurken, Belçikalı futbolcunun başarısız istatistikleri öne çıktı. Zira Batshuayi, puan kaybedilen karşılaşmalarda isabetli şutlarını gole çevirse, siyah-beyazlılar şu anda 16 puan daha fazla kazanacaktı ve 61 puanla şampiyonluk yarışının içerisinde olacaktı.