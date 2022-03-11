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Vida yerinden çıkıyor

Beşiktaş'ta bir ayrılık da savunma da yaşanacak gibi görünüyor. Kartal'da senelik 3.4 milyon euro'luk ücretiyle en çok kazanan oyuncu olan Vida, yönetimin 1,5 milyon euro'luk yeni teklifine olumlu yanıt vermedi. Vida kapıyı 2 milyon euro'dan açarken, gelen tekliflere göre hareket etme kararı aldı. Bugüne kadar Araplardan gelen önerilere olumsuz bakan Vida'nın, Beşiktaş'ın verdiğinin iki katı tekliflere artık sıcak baktığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
Vida yerinden çıkıyor
Beşiktaş'ta bir ayrılık da savunma da yaşanacak gibi görünüyor. Kartal'da senelik 3.4 milyon euro'luk ücretiyle en çok kazanan oyuncu olan Vida, yönetimin 1,5 milyon euro'luk yeni teklifine olumlu yanıt vermedi. Vida kapıyı 2 milyon euro'dan açarken, gelen tekliflere göre hareket etme kararı aldı. Bugüne kadar Araplardan gelen önerilere olumsuz bakan Vida'nın, Beşiktaş'ın verdiğinin iki katı tekliflere artık sıcak baktığı belirtildi.
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