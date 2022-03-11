Pozitif durumdayız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bursa'daki siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu. Bursa Beşiktaşlılar Derneğinin düzenlediği gecede siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya gelen Başkan Çebi, "Özellikle son 1,5-2 yılda geldiğimiz noktada, evvelki ekonomiye göre daha pozitif bir durumdayız. Çok şükür maaşlarımızı gününde ödüyoruz. Umarım bu böyle devam eder, çok kolay olmasa da devam eder" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi, mayıs ayındaki seçimle ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Her Beşiktaşlı'nın özgür iradesiyle seçime girecek adaylara destek olmasını, oylarını kullanmasını rica ediyorum. Kime oy verirseniz verin, doğruyu bulmaya çalışın. Oraya gelin, aklınız kime yatıyorsa ona oy verin ama lütfen oraya gelin. 'Bana destek olun' deken, ileri geri yazan sosyal medya tayfası değil, gerçek Beşiktaşlılar'ı genel kurul üyesi olmaya davet ediyorum."