Onyekuru Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın başında olduğu transfer harekatında listedeki isimlerin bazılarıyla önemli yol alındı. Bunlardan biri de Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru.

Daha önce üç farklı dönemde G.Saray forması giyen Nijeryalı yıldız şu anda Yunanistan'da Olympiakos için ter döküyor. Onyekuru'nun menajeriyle bir süre önce yapılan görüşmelerde "Bekleyin" cevabı alınırken, Beşiktaş yönetimi oyuncuyu kaçırmamak için elini çabuk tutuyor.



