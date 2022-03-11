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Onyekuru Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

Galatasaray forması giydiği dönem taraftarların sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru Beşiktaş'ın yeni teklifine olumlu yanıt verdi. Siyah-beyazlılar, Olympiakos’ta forma giyen 25 yaşındaki sol kanat için senelik 1.5 milyon euro önerdi. Yıldız oyuncu prensipte ‘evet’ derken, gözler şimdi Yunan temsilcisine çevrildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
Onyekuru Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın başında olduğu transfer harekatında listedeki isimlerin bazılarıyla önemli yol alındı. Bunlardan biri de Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru.

Onyekuru Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

Daha önce üç farklı dönemde G.Saray forması giyen Nijeryalı yıldız şu anda Yunanistan'da Olympiakos için ter döküyor. Onyekuru'nun menajeriyle bir süre önce yapılan görüşmelerde "Bekleyin" cevabı alınırken, Beşiktaş yönetimi oyuncuyu kaçırmamak için elini çabuk tutuyor.

Onyekuru Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

SOL KANAT ETKİSİZ KALDI

Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni görüşmede Onyekuru'nun, Beşiktaş formasını giyebileceği belirtildi. 25 yaşındaki oyuncu için 1,5 milyon euro yıllık ücret önerildi. Başakşehir'in de istediği Onyekuru için şu anda Beşiktaş'ın önerdiği yıllık ücretten fazlasını teklif eden olmadı.

Onyekuru Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı!

Gözler şimdi Yunan ekibi Olympiakos'un oyuncu için vereceği karara çevrildi. Beşiktaş yönetimi Larin'in ayrılacak olması, N'Koudou'nun sakatlıkları ve Kenan Karaman'ın yetersiz performansı nedeniyle Onyekuru'yu ciddi bir alternatif olarak görüyor

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