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Kerem’e pastalı kutlama

Beşiktaşlı futbolcu Kerem'in doğum günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde pasta kesilerek kutlandı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Teknik Direktör Önder Karaveli, teknik ekip ve oyuncular, 21 yaşına giren Kerem Kalafat'a mutluluklar diledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
Kerem’e pastalı kutlama
Beşiktaşlı futbolcu Kerem'in doğum günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde pasta kesilerek kutlandı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Teknik Direktör Önder Karaveli, teknik ekip ve oyuncular, 21 yaşına giren Kerem Kalafat'a mutluluklar diledi.
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