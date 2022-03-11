Kartal’da izin bitti

Beşiktaş, Galatasaray ile pazartesi oynayacağı derbinin hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde kar yağışı altında yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenmanda ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasının ardından, 5'e 2 çalışması ve çift kale maç yapıldı.
Beşiktaş, Galatasaray ile pazartesi oynayacağı derbinin hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde kar yağışı altında yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenmanda ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasının ardından, 5'e 2 çalışması ve çift kale maç yapıldı.