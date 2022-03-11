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Geldiği gibi gidecek

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcuların yanı sıra bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. Bu isimlerden biri de Tyler Boyd. Rize ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ABD'li futbolcunun Beşiktaş ile de 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Boyd'un geri dönmeden başka bir takıma gönderilmesini istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
Geldiği gibi gidecek
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcuların yanı sıra bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. Bu isimlerden biri de Tyler Boyd. Rize ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ABD'li futbolcunun Beşiktaş ile de 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Boyd'un geri dönmeden başka bir takıma gönderilmesini istiyor.
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