Haberler Beşiktaş Derbi öncesi son idman Vodafone’da

Derbi öncesi son idman Vodafone’da

Beşiktaş, pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin bugünkü antrenmanını Vodafone Park'ta gerçekleştirecek. İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle, hazırlıkların bugün Vodafone Park'ta yapılmasına karar verilirken, siyah-beyazlı takımın basına kapalı yapacağı antrenman saat 11.00'de yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
Derbi öncesi son idman Vodafone’da
Beşiktaş, pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin bugünkü antrenmanını Vodafone Park'ta gerçekleştirecek. İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle, hazırlıkların bugün Vodafone Park'ta yapılmasına karar verilirken, siyah-beyazlı takımın basına kapalı yapacağı antrenman saat 11.00'de yapacak.
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