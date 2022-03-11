Derbi öncesi son idman Vodafone’da

Beşiktaş, pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin bugünkü antrenmanını Vodafone Park'ta gerçekleştirecek. İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle, hazırlıkların bugün Vodafone Park'ta yapılmasına karar verilirken, siyah-beyazlı takımın basına kapalı yapacağı antrenman saat 11.00'de yapacak.
Beşiktaş, pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin bugünkü antrenmanını Vodafone Park'ta gerçekleştirecek. İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle, hazırlıkların bugün Vodafone Park'ta yapılmasına karar verilirken, siyah-beyazlı takımın basına kapalı yapacağı antrenman saat 11.00'de yapacak.