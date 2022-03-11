Beşiktaş'tan Galatasaray derbisine ilişkin resmi açıklama geldi! Maç oynanacak mı?

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçının ertelenip ertelenmeyeceğine dair siyah beyazlılardan resmi açıklama geldi.



A Spor'a konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, şu ifadeleri kullandı;



"Bize gelen resmi erteleme talebi olmadı. Hava şartları izin verirse pazartesi derbiyi oynayacağız. Biz de ülkemizi temsil ederken hem bu sezon hem de önceki sezonlar çok sıkışık fikstürlerden çıktık. Avrupa deplasmanından 2-3 gün sonrasında kendi ligimizde İstanbul dışında maçlar oynadık"

G.SARAY'DAN RESMİ ERTELEME BAŞVURUSU!

Öte yandan Galatasaray, 14 Mart Pazartesi günü oynanması planlanan derbinin ertelenmesi için resmi başvuruda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi başvurusunda özetle ; "Federasyonumuzun vermiş olduğu 2. ve 3. Ligler ile ilgili emsal teşkil edebilecek erteleme kararı ve 17 Mart 2022 Perşembe günü oynayacağımız Barcelona FC Avrupa Ligi Son 16 Tur Rövanş müsabakası dikkate alınarak; doğal afet şartlarının devam ettiği hususu geçerli olmak üzere; Adil rekabet ilkesine olan inancımızla, 2021-22 Süper Lig sezonunun 29. haftasının maçlarının 10 gün ertelenmesi talebini bilgi ve tasviplerinize sunuyoruz." denildi.