TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu için geliyorlar! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde...

Daha önce adı Leipzig ile anılan Ersin Destanoğlu için Bundesliga ekibi yetkililerinin harekete geçtiği ifade edildi.

Leipzig 'yi yetkililerin 21 yaşındaki kaleciyi takip etmeye başladığı hatta bu hafta oynanacak Galatasaray derbisinde izleyecekleri kaydedildi.

Alman ekibinde 31 yaşındaki Peter Gulacsi'nin arkasındaki Josep Martinez'in güven vermemesi nedeniyle bu kararın alındığı aktarılırken, Ersin transferinin gerçekleştirilmesi durumunda Macar Gulacsi ile sürelerin paylaşılacağı, ardından Ersin'i daha da parlatarak çok daha yüksek miktarlara satmayı planladıkları belirtildi.