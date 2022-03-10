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TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu için geliyorlar! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde...

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek isimler kadar yeni sezonda ayrılacak isimler de merak konusu. Performansıyla birçok Avrupa devinin listesinde olan isimlerde Ersin Destanoğlu için de Alman ekibi Leipzig'in devrede olduğu öğrenilirken, bu haftaki G.Saray derbisinde genç eldiven izlenecek. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu için geliyorlar! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde...

Daha önce adı Leipzig ile anılan Ersin Destanoğlu için Bundesliga ekibi yetkililerinin harekete geçtiği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu için geliyorlar! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde...

Leipzig'yi yetkililerin 21 yaşındaki kaleciyi takip etmeye başladığı hatta bu hafta oynanacak Galatasaray derbisinde izleyecekleri kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Ersin Destanoğlu için geliyorlar! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde...

Alman ekibinde 31 yaşındaki Peter Gulacsi'nin arkasındaki Josep Martinez'in güven vermemesi nedeniyle bu kararın alındığı aktarılırken, Ersin transferinin gerçekleştirilmesi durumunda Macar Gulacsi ile sürelerin paylaşılacağı, ardından Ersin'i daha da parlatarak çok daha yüksek miktarlara satmayı planladıkları belirtildi.

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