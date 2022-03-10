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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Galatasaray'ın eski yıldızı için devrede! Henry Onyekuru...

Spor haberi... Yunan basını Olympiakos'tan ayrılmak isteyen kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun siyah-beyazlılara gelebileceğini iddia etti. Galatasaray'ın da istediği 24 yaşındaki Nijeryalı yıldız için Beşiktaş'ın avantajlı olduğu belirtildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Galatasaray'ın eski yıldızı için devrede! Henry Onyekuru...

Türkiye Kupası'na havlu atan, ligde de Avrupa hedefini kovalayan Beşiktaş, diğer yandan gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Önce teknik adam konusunu çözmek isteyen siyah- beyazlı kulüp, takviye bölgeleri ve adaylar için de listesini sürekli güncelliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Galatasaray'ın eski yıldızı için devrede! Henry Onyekuru...

Kartallar, bu doğrultuda dış basında da transfer dedikodularına konu oluyor. Beşiktaş için flaş bir iddia da Yunanistan basınından geldi. Olympiakos'ta forma giyen Henry Onyekuru için siyah-beyazlı takımın devrede olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Galatasaray'ın eski yıldızı için devrede! Henry Onyekuru...

Haberde Yunanistan'dan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki kanat oyuncusunun yine İstanbul'a gelebileceği ancak bu kez giydiği forma renginin siyah beyaz olabileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Galatasaray'ın eski yıldızı için devrede! Henry Onyekuru...

GEDSON'DA ÇALIM ATMIŞTI
Bir başka detayda ise Onyekuru'nun daha önce 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Galatasaray'da görev yaptığı hatırlatılıp "Galatasaray da eski oyuncusunu kadroda istiyor ama Gedson transferiyle rakibine çalım atan Beşiktaş, Onyekuru'da da daha avantajlı görünüyor" yorumu yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Galatasaray'ın eski yıldızı için devrede! Henry Onyekuru...

Sezon başında Monaco'dan 4.5 milyon euro'ya Olympiakos'un yolunu tutan Onyekuru, fazla etkili olamadığı Yunan ekibinde 27 maçta 1 gol, 1 asist üretti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Galatasaray'ın eski yıldızı için devrede! Henry Onyekuru...

Beşiktaş yönetimi, Larin'in sezon sonu ayrılacak olması, N'Koudou'nun sakatlıkları ve Kenan Karaman'ın yetersiz performansı nedeniyle Onyekuru'yu ciddi bir alternatif olarak görüyor. Onyekuru'nun piyasa değeri 7.5 milyon euro civarında.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Galatasaray'ın eski yıldızı için devrede! Henry Onyekuru...

CEYHUN KAZANCI ARTIK OLUMLU
Bu arada Henry Onyekuru iddiası sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın olumsuz tavrında da değişme oldu. 24 yaşındaki futbolcu daha önce de Beşiktaş'a önerildiğinde Kazancı, Galatasaray dışındaki takımlarda gösterdiği yetersiz performans nedeniyle transferi veto etmişti. Ancak siyah-beyazlı idarecinin düşüncesinde değişiklik olduğu ve onay verdiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Galatasaray'ın eski yıldızı için devrede! Henry Onyekuru...

MASADA 2 TEKLİF OLACAK
Onyekuru isminin gündeme gelmesiyle iddialar da birbirini kovalamaya başladı. Buna göre siyah-beyazlı yönetimin Nijeryalı futbolcu için yapılacak teklif konusunda çalışmalara bile başladığı ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Galatasaray'ın eski yıldızı için devrede! Henry Onyekuru...

24 yaşındaki sol kanat için önümüzdeki günlerde Yunan ekibinin yetkilileriyle bir araya gelecek olan Beşiktaşlı idarecilerin ya 1 sene kiralık + satın alma opsiyonu ya da direkt bonservis + satıştan pay teklifi yapacağı belirtildi.

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