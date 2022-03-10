TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Galatasaray'ın eski yıldızı için devrede! Henry Onyekuru...

Türkiye Kupası'na havlu atan, ligde de Avrupa hedefini kovalayan Beşiktaş, diğer yandan gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Önce teknik adam konusunu çözmek isteyen siyah- beyazlı kulüp, takviye bölgeleri ve adaylar için de listesini sürekli güncelliyor.
Kartallar, bu doğrultuda dış basında da transfer dedikodularına konu oluyor. Beşiktaş için flaş bir iddia da Yunanistan basınından geldi. Olympiakos'ta forma giyen Henry Onyekuru için siyah-beyazlı takımın devrede olduğu belirtildi.
Haberde Yunanistan'dan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki kanat oyuncusunun yine İstanbul'a gelebileceği ancak bu kez giydiği forma renginin siyah beyaz olabileceği kaydedildi.