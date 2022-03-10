TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Galatasaray'ın eski yıldızı için devrede! Henry Onyekuru...

GEDSON'DA ÇALIM ATMIŞTI

Bir başka detayda ise Onyekuru'nun daha önce 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Galatasaray'da görev yaptığı hatırlatılıp "Galatasaray da eski oyuncusunu kadroda istiyor ama Gedson transferiyle rakibine çalım atan Beşiktaş, Onyekuru'da da daha avantajlı görünüyor" yorumu yapıldı.