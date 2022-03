Rakamlar Güven veriyor

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın, bulduğu her forma şansını iyi değerlendiriyor. Siyah-beyazlıların Süper Lig'in 28. Haftasında Başakşehir'le 2-2 berabere kaldığı maçta 1 gole imza atarak bu sezon toplam gol sayısını 5'e yükselten 23 yaşındaki futbolcu, 3 de asist yaptı. Güven Yalçın, ilk 11'de tercih edilmese de Beşiktaş'ın en skorer oyuncularından biri oldu. Bu sezon forma giydiği 23 lig maçının 7'sine 11'de başlayan güven yalçın, 743 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu buna rağmen Batshuayi ve Larin'in ardından en skorer ikinci Beşiktaşlı futbolcu oldu. Çok eleştirilen Batshuayi ise 23 lig maçında 1824 dakika sahada kaldı ve 11 gol atıp 3 de asist yaptı. Siyah-beyazlıların Kanadalı forveti Larin ise sahada kaldığı 1350 dakikada 6 gol kaydederken, 1 asiste imza attı. Bu isimleri 4 gol, 2 asistli Ghezzal ile 4 gol, 1 asisti bulunan Teixeira takip etti. Genç futbolcu Güven Yalçın yakaladığı bu istatistikle ligin en verimli futbolcusu olarak da dikkat çekiyor. Her 92 dakikada skora katkı veren 23 yaşındaki futbolcu, en az 10 maçta forma giyen oyuncular arasında ilk sırada yer alıyor. Her 95 dakikada bir skora katkısı yapan Fenerbahçe'den Enner Valencia listenin ikinci sırasında bulunuyor. Bu iki futbolcuyu, Ahmed Hasan, Mustafa Muhammed, Visca ve Bertolacci takip ediyor.