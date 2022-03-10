Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi devam etti

Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi devam etti

Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlılar çalışmalarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 15:17
Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışması ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Yoğun kar yağışı altında basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de, olumsuz hava koşullarının etkisini en aza indirmek amacıyla Vodafone Park'ta basına kapalı gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

DİĞER
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler dekolteli pozlarından sonra sesi ile dikkat çekti! Sürpriz paylaşım!
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog İstanbul Beyoğlu'nda Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor