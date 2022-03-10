BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mirelam Pjanic'in yeni adresini duyurdular

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mirelam Pjanic'in sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona eriyor.
Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mirelam Pjanic'in sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona eriyor.
Barcelona'ya geri dönecek olan yıldız futbolcunun geleceği de merak konusu.
İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Barcelona, sezon sonunda dönecek olan Pjanic'i takasta kullanacak.
İspanyol devi Pjanic'i Napoli'ye önderip, İtalyan ekibinden stoper Koulibaly'yi kadrosuna katmak istiyor.
İtalyanların iddiasına göre; Barcelona, Koulibaly için Napoli'ye bir miktar ücret ve Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic'i önerdi.
Koulibaly'nin menajeri Fali Ramadani'nin geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yetkililerle görüştüğü ve ardından Katalanlar'ın teklifini Napoli'ye ilettiği belirtildi.
DÖNMEK İSTİYOR
Haberde; İtalya'da uzun yıllar forma giyen Boşnak yıldızın Çizme'ye dönmek istediği ifade edildi.
60 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Serie A'da Roma ve Juventus formaları giyen Pjanic, 2020 yazında Torino ekibinden Barcelona'ya 60 milyon euroya transfer olmuş ve bu sezon başında da Beşiktaş'a kiralanmıştı.
Xavi tarafından kadroda düşünülmeyen Pjanic, seneye yine İtalya'da oynayacak gibi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
İtalya Serie A'da Roma ve Juventus'ta oynayan Pjanic, 2019-2020 sezonu öncesinde Juventus'tan Barcelona'ya 60 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.
31 yaşındaki yıldız orta saha Beşiktaş'ta 22 maçta forma giyerken 4 de asist yaptı.