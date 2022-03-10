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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin'e İtalya'dan dev talip! Sezon sonunda...

Son dakika spor haberi: Transferde Avrupa'nın gözdesi konumunda bulunan Cyle Larin'e bir talip daha çıktı. Sezon sonunda hücuma takviye yapmak için kolları sıvayan İtalyan devi Milan'ın transfer listesine Kanadalı golcüyü dahil ettiği ifade edildi. Giroud'ya alternatif arayan kırmızı-siyahlıların, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sona ermesini fırsat olarak gördüğü belirtildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 18:28
BURAK ŞENTÜRK
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin'e İtalya'dan dev talip! Sezon sonunda...

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'in takımdaki geleceği bilinmezliğini koruyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin'e İtalya'dan dev talip! Sezon sonunda...

Yeni kontrat konusunda henüz anlaşma sağlanamayan Kanadalı golcüye Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin'e İtalya'dan dev talip! Sezon sonunda...

İngiltere Premier Lig ekiplerinin bir süredir yakından takip ettiği 26 yaşındaki futbolcuya İtalya'dan da talip çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin'e İtalya'dan dev talip! Sezon sonunda...

MILAN LİSTEYE ALDI!
Yaz aylarında hücum hattına takviye yapmak isteyen İtalyan devi Milan'ın 6 seçenek belirlediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin'e İtalya'dan dev talip! Sezon sonunda...

sempremilan'ın haberine göre; Giroud'a gerçek bir alternatif sunmak isteyen Milan, Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'i transfer listesine ekledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin'e İtalya'dan dev talip! Sezon sonunda...

Kırmızı-siyahlıların listesinde Larin haricinde, Andrea Belotti, Dries Mertens, Divock Origi, Alexandre Lacazette gibi yıldızların bulunduğu kaydedildi.

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