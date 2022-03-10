BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin'e İtalya'dan dev talip! Sezon sonunda...

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin 'in takımdaki geleceği bilinmezliğini koruyor.

Yeni kontrat konusunda henüz anlaşma sağlanamayan Kanadalı golcüye Avrupa 'dan teklifler gelmeye devam ediyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinin bir süredir yakından takip ettiği 26 yaşındaki futbolcuya İtalya'dan da talip çıktı.