BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin'e İtalya'dan dev talip! Sezon sonunda...

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'in takımdaki geleceği bilinmezliğini koruyor.
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'in takımdaki geleceği bilinmezliğini koruyor.
Yeni kontrat konusunda henüz anlaşma sağlanamayan Kanadalı golcüye Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinin bir süredir yakından takip ettiği 26 yaşındaki futbolcuya İtalya'dan da talip çıktı.
MILAN LİSTEYE ALDI!
Yaz aylarında hücum hattına takviye yapmak isteyen İtalyan devi Milan'ın 6 seçenek belirlediği ifade edildi.
sempremilan'ın haberine göre; Giroud'a gerçek bir alternatif sunmak isteyen Milan, Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'i transfer listesine ekledi.
Kırmızı-siyahlıların listesinde Larin haricinde, Andrea Belotti, Dries Mertens, Divock Origi, Alexandre Lacazette gibi yıldızların bulunduğu kaydedildi.