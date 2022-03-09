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Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi Önder Karaveli uyardı! "Kim olursa olsun..."

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Son olarak Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine döndü. Dev derbi öncesi çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli, oyuncularını işte bu sözlerle uyardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 09:47
Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi Önder Karaveli uyardı! "Kim olursa olsun..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Medipol Başakşehir'le 2-2 sona eren maçın ardından takımını uyardı.

"DİSİPLİNLİ OLMALIYIZ"

Hürriyet'in haberine göre, sahasında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yaparken "Rakibimiz kim olursa olsun sistemimizden dışarı çıkmamalıyız, disiplinli olmalıyız" dedi.

Takımın fizik olarak performansından memnun olduğunu belirten Karaveli "Defansta sıkıntılarımız var, çok bireysel hata yapıyoruz. Ligin bitimine az bir zaman kaldı. Tüm maçlarımızda dikkatli olmalıyız. Rakipler hata affetmiyor. Daha risksiz oynamalıyız" diye konuştu.

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