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Beşiktaş'a çifte müjde! Josef ve Vida...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi 2 yıldızdan müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlılarda Josef ve Vida'nın, derbide forma giyebilecek duruma geldiği ifade edildi. Vida, Sivas maçı öncesi ısınırken sakatlanırken tecrübeli oyuncuda boyun spazmı tespit edildi. Aynı maçta forma giyen Josef'in da sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'a çifte müjde! Josef ve Vida...

Pazartesi günü oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'a sakat futbolcularından iyi haber geldi. Josef ve Vida'nın, derbide forma giyebilecek duruma geldiği ifade edildi. Vida, Sivas maçı öncesi ısınırken sakatlanırken tecrübeli oyuncuda boyun spazmı tespit edildi. Aynı maçta forma giyen Josef'in da sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti. Dün yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayan iki futbolcunun da derbide yeniden ilk 11'deki yerlerini alması bekleniyor.

PJANIC BELİRSİZ WELINTON ZOR!
Sezon başından bu yana sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş'ta iki futbolcunun durumu da belirsizliğini koruyor. Altay maçı hazırlıkları sırasında sakatlanan Pjanic'in G.Saray maçına yetişmesi için sağlık ekibi seferber olurken; Başakşehir maçında sakatlanan Welinton'un durumu ise hafta içinde yapılacak kontroller sonrası netleşecek.

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