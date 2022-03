Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Kadınlar Günü mesajı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayınladı. Başkan Çebi mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bir gün değil her gün kadının değerinin farkında olan Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı olarak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' sözünden hareketle kutsal annelik görevinin yanında hayatın her alanındaki varlıklarıyla ülkemizin gelişimi ve modernleşmesinin önemli bir unsuru olan kadınlarımızın emeklerine değer veriyoruz. Beşiktaş'ın siyah kadar asil, beyaz kadar zarif tüm kadın profesyonellerini, sporcularını, spor alanlarına ruh katan taraftarlarını saygıyla selamlıyorum. Sadece bugününüzün değil her gününüzün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadar değerli ve anlamlı olmasını diliyorum."