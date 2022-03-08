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SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Welinton ve Atiba...

Spor haberi... Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'a zorlu derbi öncesi iki isimden kötü haber geldi. Siyah-Beyazlılar yaptığı açıklamada Welinton’un uyluk arka adalesinde (semimembranosus) kanama ve kısmi yırtık, Atiba’nın ise uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 18:41 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 18:57
SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Welinton ve Atiba...

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ve Welinton Souza'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Welinton'un uyluk arka adalesinde (semimembranosus) kanama ve kısmi yırtık; Atiba'nın ise uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Welinton Souza ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, Welinton'un uyluk arka adalesinde (semimembranosus) kanama ve kısmi yırtık, Atiba'nın ise uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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