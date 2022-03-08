Kadınlardan tam destek

Beşiktaş Kulübünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar ve yanlarındaki çocuklar için tribünleri ücretsiz hale getirmesi mücadeleye ilgiyi artırdı. Tribünlerde çok sayıda Beşiktaşlı kadın taraftarın olması dikkati çekerken, karşılaşmayı yaklaşık 15 bin kişi takip etti. Kadın taraftarlar günler öncesinden biletlere yoğun ilgi göstermişti. Kadınlar Günü sahada da kutlandı. Siyah-beyazlı takım, sahaya "Yılda bir gün kutlamak değil her gün eşit olmak" yazılı pankartla çıktı. Öte yandan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da karşılaşmanın dördüncü hakemi Melis Özçiğdem'e mücadele öncesi çiçek vererek Kadınlar Günü'nü kutladı.



BAŞKAN ÇEBİ'DEN KADINLARA KUTLAMA

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedenyle siyah beyazlı kulübün kadın sporcuları ile bir araya geldi. Başakşehir ile Vodafone Park'ta oynanan müsabaka öncesinde, kadın sporcuların gününü kutlayan başkan ardından sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Buluşmanın renkli görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.



ŞENOL BİROL UNUTULMADI

Dün akşam oynanan karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk futbolunun önemli isimlerinden Şenol Birol unutulmadı. Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Şenol Birol için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.