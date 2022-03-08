Her şey var kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve bitiş düdüğüne kadar müthiş bir mücadele yaşanan karşılaşmada kazanan çıkmadı: 2-2... Başakşehir iki kez öne geçti, Beşiktaş iki kez yakaladı; 90 dakika boyunca pozisyonların eksik olmadığı maç berabere sona erdi. Başakşehir 35'te Trezeguet ile öne geçerken; Beşiktaş 41'de Güven'in golüyle eşitliği sağladı. Siyah-beyazlılar ilk yarıda birçok net fırsatı değerlendiremezken, Okaka'nın 45+3'te attığı golle konuk ekip soyunma odasına 2-1 önde girdi.



ÖNEMLİ BİR FIRSAT KAÇTI

Maçın ilk yarısında olduğu gibi 2. yarısında da tempo ve heyecan vardı. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana sent eleştirilere maruz kalan Kenan, 54'te sahneye çıktı ve attığı golle skora yeniden denge getirdi: 2-2. Bu dakikadan sonra iki takım da skoru değiştirmek için bir çok fırsat buldu. Ancak her iki takım da topu filelerde buluşturmadı ve 90 dakika sonunda taraflar 1'er puan alarak sahadan ayrıldı. Beşiktaş, alacağı bir galibiyetle hem F.Bahçe'yi yakalamak hem de Başakşehir ve A.Demir'i geçme fırsatını kullanamadı.