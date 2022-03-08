BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu!

FATİH DOĞAN - MAÇ BEŞİKTAŞ'IN HAKKIYDI!
Gol kaçırmada rekor denemeleri yapan Batshuayi'nin yerine Güven'i, Montero'nun yerine ise genç Serdar'ı oynattı Önder hoca.. Necip'in yerine Can'a görev verip Atiba'yı defansif orta sahaya çekti.
FATİH DOĞAN - MAÇ BEŞİKTAŞ'IN HAKKIYDI!
Gol kaçırmada rekor denemeleri yapan Batshuayi'nin yerine Güven'i, Montero'nun yerine ise genç Serdar'ı oynattı Önder hoca.. Necip'in yerine Can'a görev verip Atiba'yı defansif orta sahaya çekti.
Sonuçtan bağımsız, hocanın rakip sahaya top taşımakta ve pozisyona girmekte zorlanmayan takımın gol krizini aşması için üç değişiklikle "yeni bir yol" araması yerinde bir karardı.
Başakşehir'in bulduğu üç pozisyonun 2'sinin gol olması dışında Beşiktaş iyi bir oyun ortaya koydu. Atiba'nın gerideki organizasyonu, Can'ın ise öndeki performansı Alex Teixeira'nın yükünü aldı.
Serdar Saatçı'nın uzaklaştırırken topun Trezeguet'de kalması şansızlığıydı. Çalışkan Kenan'ın fırsatçılık golünde yine son haftaların en formda ismi Ghezzal imzası vardı.
İlk golü atan Güven, son vuruş ve tercihlerinde biraz sakin ve akıllı olabilse 76'da yerine oyuna giren Batshuayi'yi bir süre kulübeye mahkum edebilirdi.
Önder hoca daha önceki hamleleri düşündüğümüzde ikisini birlikte oynatmayı deneyebilirdi. "Galibiyet için risk alabilir" dediğimiz dakikalardan 5 dakika sonra Alex'in yerine Emirhan'ı soktu. Sonra Larin'i... Sonuç değişmedi.
Maçın skoruna bakıp "Güven kalsa farklı olurdu" demek içime sinmez. Beşiktaş dün geceki oyunuyla galibiyeti hak eden taraftı.
İlk yarıda Aleksic'in, Alex Teixeira'nın ayak bileğine bastığı pozisyonda VAR'ın devreye girerek kırmızı vermesini beklemedim! Çünkü bu sezon Beşiktaş lehine 7-8 kritik pozisyonda VAR'ın hiç devreye girdiğini görmedim. Visca'yı çok arayan Başakşehir, 1 puana sevinmeli.