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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Medipol Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan, karşılaşmayı değerlendirirken o pozisyon için ayrı parantez açtı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 09:26
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu!

FATİH DOĞAN - MAÇ BEŞİKTAŞ'IN HAKKIYDI!

Gol kaçırmada rekor denemeleri yapan Batshuayi'nin yerine Güven'i, Montero'nun yerine ise genç Serdar'ı oynattı Önder hoca.. Necip'in yerine Can'a görev verip Atiba'yı defansif orta sahaya çekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu!

Sonuçtan bağımsız, hocanın rakip sahaya top taşımakta ve pozisyona girmekte zorlanmayan takımın gol krizini aşması için üç değişiklikle "yeni bir yol" araması yerinde bir karardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu!

Başakşehir'in bulduğu üç pozisyonun 2'sinin gol olması dışında Beşiktaş iyi bir oyun ortaya koydu. Atiba'nın gerideki organizasyonu, Can'ın ise öndeki performansı Alex Teixeira'nın yükünü aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu!

Serdar Saatçı'nın uzaklaştırırken topun Trezeguet'de kalması şansızlığıydı. Çalışkan Kenan'ın fırsatçılık golünde yine son haftaların en formda ismi Ghezzal imzası vardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu!

İlk golü atan Güven, son vuruş ve tercihlerinde biraz sakin ve akıllı olabilse 76'da yerine oyuna giren Batshuayi'yi bir süre kulübeye mahkum edebilirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu!

Önder hoca daha önceki hamleleri düşündüğümüzde ikisini birlikte oynatmayı deneyebilirdi. "Galibiyet için risk alabilir" dediğimiz dakikalardan 5 dakika sonra Alex'in yerine Emirhan'ı soktu. Sonra Larin'i... Sonuç değişmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu!

Maçın skoruna bakıp "Güven kalsa farklı olurdu" demek içime sinmez. Beşiktaş dün geceki oyunuyla galibiyeti hak eden taraftı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu!

İlk yarıda Aleksic'in, Alex Teixeira'nın ayak bileğine bastığı pozisyonda VAR'ın devreye girerek kırmızı vermesini beklemedim! Çünkü bu sezon Beşiktaş lehine 7-8 kritik pozisyonda VAR'ın hiç devreye girdiğini görmedim. Visca'yı çok arayan Başakşehir, 1 puana sevinmeli.

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