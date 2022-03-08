BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan'dan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu!

FATİH DOĞAN - MAÇ BEŞİKTAŞ'IN HAKKIYDI! Gol kaçırmada rekor denemeleri yapan Batshuayi'nin yerine Güven'i, Montero'nun yerine ise genç Serdar'ı oynattı Önder hoca.. Necip'in yerine Can'a görev verip Atiba'yı defansif orta sahaya çekti.

Sonuçtan bağımsız, hocanın rakip sahaya top taşımakta ve pozisyona girmekte zorlanmayan takımın gol krizini aşması için üç değişiklikle "yeni bir yol" araması yerinde bir karardı.