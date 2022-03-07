SPOR HABERİ - Önder Karaveli Beşiktaş Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu! "Bu senaryoyu defalarca yaşadık..."

İşte Karaveli'nin o sözleri:

Ben çalışmaya başladığımdan beri bu senaryoyu defalarca yaşadık. Oyunu kazandığımız bir maçı skor olarak kazanamadık.

Daha az sayıda pozisyon bulsak da oyuncularımızın gösterdiği performanstan son derece memnunum. Yine golü atamamak bizim için problem oldu.

Rakip 35. dakikada ilk geldiği pozisyonla birlikte golü attı. Devreye beraberlikle girmek isterdik ama onu yapamadık. Maçın son bölümlerinde net bir pozisyon bulamadık.

Welinton sakatlandı, Necip oyuna girecekti ama ilk devrenin bitmesine 20 saniye vardı. Bir hamle hakkımızı son 20 saniye için kullanmak istemedik.

Umarım önümüzdeki hafta için sakat oyuncularımızdan düzelen isimler olur, doktorlarımız sakat oyuncularımızı derbi maça yetiştirmek için yoğun çaba gösteriyor.