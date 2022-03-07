SPOR HABERİ - Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor! İşte Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında bugün Başakşehir'i ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kayserispor'a elenerek turnuvaya havlu atan siyah beyazlı takım, bugün sahadan 3 puanla ayrılıp teselli bulmak istiyor. Ayrıca ligde 8 maçtır mağlup olmayan ve oynadığı Altay ve Sivasspor karşılaşmalarını kazanan Kara Kartallar, galibiyet serisini de sürdürmek amacında. Beşiktaş, Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda lig sırlamasında rakibinin üzerine çıkacak.

VIDA GÖREVE HAZIR

Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Mert Günok ve Miralem Pjanic'in sakatlıkları bulunuyor. Josef de Souza ve Kevin N'Koudou'nun da durumları belirsizliğini koruyor. Sivasspor maçının ısınması sırasında sakatlık geçiren ve son anda kadrodan çıkarılan Domagoj Vida'nın ise görev yapması bekleniyor. Başakşehir'de ise Mahmut Tekdemir'in sakatlığı bulunurken, Ndayishimiye'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

4 İSİM İCİN DERBİ ALARMI

Siyah-beyazlı ekipte Başakşehir müsabakası öncesi Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira ve Welinton Souza sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler maçta şans bulup kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler.

BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN

Beşiktaş ile Başakşehir, 31. kez karşı karşıya gelecek. Kartal, rakibine 8 kez üstünlük kurabilirken 9 maçtan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

BOL GOLLÜ GEÇİYOR

İki takım arasındaki son karşılaşmalar oldukça gollü geçiyor. Son 4 mücadele de 3-2'lik skorlarla tamamlandı. Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurdu. Başakşehir ise bu sezonun ilk yarısındaki lig maçında siyah-beyazlıarı 3-2 yendi.

KARTAL İÇERDE DAHA İYİ

Beşiktaş, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Dolmabahçe'de Trabzonspor ve Giresunspor'a mağlup olan Beşiktaş Adana Demirspor ve Antalyaspo ile ise berabere kaldı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son lig müsabakasında Altay'ı 1-0 mağlup etmişti.

KARAVELİ: KALEYİ GÖRÜRSEN VUR!

Teknik direktör Önder Karaveli, Başakşehir maçında Teixeira'ya özel görev verdi. Siyah beyazlı çalıştırıcı, sambacı yıldızdan kaleyi gördüğünde şut çekmesini istedi. Rakibin ceza sahası önünde iyi savunma yapamadığını anlatan Karaveli, "Müsait pozisyonlarda şut atmaktan çekinme" talimatı verdi.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, UMUT, ATIBA, NECIP, GHEZZAL, TEIXEIRA, LARIN, GÜVEN,

BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, HASAN ALİ, DUARTE, EPUREANU, CAIÇARA, BERKAY, SERDAR, PIZZI, TOLGA, TREZEGUET, OKAKA