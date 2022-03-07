BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira'ya 2 talip birden!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak fazla verim alamadığı Alex Teixeira'nın taliplileri çıktı.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak fazla verim alamadığı Alex Teixeira'nın taliplileri çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Brezilya basınında yer alan haberlerde Palmeiras'ın tecrübeli oyuncu için siyahbeyazlıların kapısını çaldığı ileri sürüldü.
Beşiktaş'ın, oyuncunun bonservisini 4 milyon Euro olarak belirlediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Alex'le ilgilenen diğer kulübün ise Corinthians olduğu ifade edildi.
Siyah-beyazlıların son dönemde performansında kıpırdanma olan tecrübeli futbolcuyu şu an için göndermeye sıcak bakmadığı, teklifleri sezon sonunda değerlendirmeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında.