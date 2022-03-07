BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira'ya 2 talip birden!

Sabah'ın haberine göre; Brezilya basınında yer alan haberlerde Palmeiras 'ın tecrübeli oyuncu için siyahbeyazlıların kapısını çaldığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'ın, oyuncunun bonservisini 4 milyon Euro olarak belirlediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.