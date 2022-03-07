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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira'ya 2 talip birden!

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu en iyi şekilde noktalamak isteyen Beşiktaş bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlılarda bu sezonun hayal kırıklıklarından biri Alex Teixeira... Yıldız futbolcu ile yola devam edilip edilmeyeceği merak konusu. Brezilyalı yıldızla Palmeiras ve Corinthians'ın ilgilendiği, Beşiktaş'ın ise 4 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ileri sürüldü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira'ya 2 talip birden!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak fazla verim alamadığı Alex Teixeira'nın taliplileri çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira'ya 2 talip birden!

Sabah'ın haberine göre; Brezilya basınında yer alan haberlerde Palmeiras'ın tecrübeli oyuncu için siyahbeyazlıların kapısını çaldığı ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira'ya 2 talip birden!

Beşiktaş'ın, oyuncunun bonservisini 4 milyon Euro olarak belirlediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira'ya 2 talip birden!

Alex'le ilgilenen diğer kulübün ise Corinthians olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira'ya 2 talip birden!

Siyah-beyazlıların son dönemde performansında kıpırdanma olan tecrübeli futbolcuyu şu an için göndermeye sıcak bakmadığı, teklifleri sezon sonunda değerlendirmeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında.

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