Beşiktaş - Başakşehir maçında Welinton sakatlandı!

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Welinton, karşılaşmanın ilk yarısını bitiremedi.

Welinton, 45+2. dakikada sağ arka adalesini tutarak yerde kaldı ve oyunu devam edemeyeceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ GOLÜ YEDİ!

Beşiktaş'ta sakatlanan Welinton yerini Necip Uysal'a bırakacaktı ancak Necip Uysal yeniden ısınmaya gönderildi ve oyuncu değişikliğinin ikinci yarı yapılmasına karar verildi. Siyah-beyazlı takım, Welinton'ın kenara gelmesinin ardından kısa süre 10 kişi devam ederken, kalesinde golü gördü.

GHEZZAL'DEN TEPKİ!

Kartal'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal ise oyuncu değişikliği yapılmamasına tepki gösterdi.



İkinci yarıya devam edemeyen Welinton'ın yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.