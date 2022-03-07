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Beşiktaş - Başakşehir maçında Welinton sakatlandı!

Son dakika spor haberi: Sahasında Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Welinton 45+2. dakikada sağ arka adalesinden sakatlık yaşadı. Brezilyalı savunma oyuncusunun yerine Necip Uysal oyuna girecekti ancak oyuncu değişikliğinin ikinci yarı yapılmasına karar verildi. Welinton'ın kenara gelmesinin ardından maça kısa bir süre 10 kişi devam eden Kartal kalesinde golü gördü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 21:00 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 21:07
Beşiktaş - Başakşehir maçında Welinton sakatlandı!

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Welinton, karşılaşmanın ilk yarısını bitiremedi.

Welinton, 45+2. dakikada sağ arka adalesini tutarak yerde kaldı ve oyunu devam edemeyeceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ GOLÜ YEDİ!
Beşiktaş'ta sakatlanan Welinton yerini Necip Uysal'a bırakacaktı ancak Necip Uysal yeniden ısınmaya gönderildi ve oyuncu değişikliğinin ikinci yarı yapılmasına karar verildi. Siyah-beyazlı takım, Welinton'ın kenara gelmesinin ardından kısa süre 10 kişi devam ederken, kalesinde golü gördü.

GHEZZAL'DEN TEPKİ!
Kartal'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal ise oyuncu değişikliği yapılmamasına tepki gösterdi.

İkinci yarıya devam edemeyen Welinton'ın yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.

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