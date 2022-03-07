Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası Serdar Saatçı: Her zaman hazırım

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Saatçı, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



İşte o sözler...



Serdar Saatçı: Takım için de, benim için de iyi performans değil. İlk yarı ufak tefek hatalarım vardı. İkinci yarı biraz daha toparladım. Takım olarak çok pozisyona giriyoruz ama sonuçlandırmamız lazım. Sıkıntı yok. Haftaya moralli çıkacağız derbiye.

Her zaman hazırım. Rakip kim olursa olsun, benim için, bizim için fark etmez. İnşallah Galatasaray maçında da forma bulursam elimden geleni yapacağım.