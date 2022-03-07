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Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası Serdar Saatçı: Her zaman hazırım

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların genç futbolcusu Serdar Saatçı açıklamalarda bulundu. Her zaman hazır olduğunu kaydeden Serdar, "Rakip kim olursa olsun, benim için, bizim için fark etmez. İnşallah Galatasaray maçında da forma bulursam elimden geleni yapacağım." dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 22:29
Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası Serdar Saatçı: Her zaman hazırım

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Saatçı, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte o sözler...

Serdar Saatçı: Takım için de, benim için de iyi performans değil. İlk yarı ufak tefek hatalarım vardı. İkinci yarı biraz daha toparladım. Takım olarak çok pozisyona giriyoruz ama sonuçlandırmamız lazım. Sıkıntı yok. Haftaya moralli çıkacağız derbiye.

Her zaman hazırım. Rakip kim olursa olsun, benim için, bizim için fark etmez. İnşallah Galatasaray maçında da forma bulursam elimden geleni yapacağım.

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