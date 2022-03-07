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Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası Güven Yalçın: Galatasaray derbisini kazanmak istiyoruz

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda Güven Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çok basit ve amatörce goller yediklerini kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, haftaya oynanacak Galatasaray derbisini kazanmak istediklerini ifade etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 22:24
Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası Güven Yalçın: Galatasaray derbisini kazanmak istiyoruz

Beşiktaşlı Güven Yalçın, Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Güven Yalçın "Kendi performasım iyiydi ama önemli olan takım performansı. İlk yarıda iyi bir bölüm yakaladık. Arka arkaya şanslar bulduk. İkinci yarıda da aynı şekilde devam etmek istedik. Çok basit, kolay ve amatörce goller yedik. Sonra 2-2'yi bulduk. Çok pozisyon bulamadık ama bulduklarımızı iyi değerlendirdik. Berabere kaldık. Haftaya kazanmak istiyoruz." dedi.

Performansı hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Güven Yalçın "Sahada savaşıyorum, gollerimle yardımcı olmak istiyorum. Kim oynarsa elinden geleni yapacaktır. Haftaya (Galatasaray derbisi) kazanmayı istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

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