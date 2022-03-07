Beşiktaş - Başakşehir maçı öncesi Önder Karaveli'den Batshuayi sözleri!

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, Başakşehir maçı öncesi konuştu.

İşte Karaveli'nin açıklamaları...

"İnsanları önce oynadığımız oyunla tatmin etmek istiyoruz, sonrasında skor gelirse daha güzel oluyor tabii... Başakşehir, ne oynadığı belli bir takım. Son Kayserispor maçı bizim için çok üzücüydü. Verdiğimiz iki pozisyonu, kalemizde gol olarak gördük."

"Avrupa'nın gitmenin en kestirme yoluydu bizim için. Ligde de hedefimiz var. 2. sırayı çok istiyoruz."

"Bugün Batshuayi yerine Güven var. Vida sakat, Necip'in ağrıları vardı. Serdar'a güveniyoruz. Can'ın da oyuna dinamizm getireceğini düşünüyoruz."