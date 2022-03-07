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Beşiktaş - Başakşehir maçı öncesi Önder Karaveli'den Batshuayi sözleri!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 19:31 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 19:36
Beşiktaş - Başakşehir maçı öncesi Önder Karaveli'den Batshuayi sözleri!

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, Başakşehir maçı öncesi konuştu.

İşte Karaveli'nin açıklamaları...
"İnsanları önce oynadığımız oyunla tatmin etmek istiyoruz, sonrasında skor gelirse daha güzel oluyor tabii... Başakşehir, ne oynadığı belli bir takım. Son Kayserispor maçı bizim için çok üzücüydü. Verdiğimiz iki pozisyonu, kalemizde gol olarak gördük."

"Avrupa'nın gitmenin en kestirme yoluydu bizim için. Ligde de hedefimiz var. 2. sırayı çok istiyoruz."

"Bugün Batshuayi yerine Güven var. Vida sakat, Necip'in ağrıları vardı. Serdar'a güveniyoruz. Can'ın da oyuna dinamizm getireceğini düşünüyoruz."

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