Beşiktaş Başakşehir maçı CANLI İZLE 🔥 | Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Başakşehir kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 7 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, UMUT, ATIBA, NECIP, GHEZZAL, TEIXEIRA, LARIN, GÜVEN

BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, HASAN ALİ, DUARTE, EPUREANU, CAIÇARA, BERKAY, SERDAR, PIZZI, TOLGA, TREZEGUET, OKAKA

ÖNDER KARAVELİ'DEN GÜVEN YALÇIN VE LARIN KARARI



Siyah beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, Medipol Başakşehir karşısına birkaç oyuncuyu değiştirerek çıkabilir.



Eleştirilerin ve taraftar tepkilerinin odağındaki iki futbolcu olan Batshuayi ve Kenan'ı yedeğe çekmesi beklenen Karaveli'nin, bu iki ismin yerine Güven ve Larin'e şans vermesi sürpriz olmayacak.



Beşiktaş'ın kalesinde her zaman olduğu gibi Ersin oynayacak. Defans dörtlüsünü Rosier- Vida - Welinton - Umut'tan oluşturacak olan Karaveli'nin orta saha sahada Necip - Ghezzal - Atiba - Teixeria - Larin, santrforda da Güven onbiriyle maça çıkması yüksek ihtimal.



SARI KART SINIRINDA 5 FUTBOLCU



Beşiktaş'ta, Başakşehir karşılaşması öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.



Larin, Rıdvan ve Teixeira ve Welinton akşam kart görmeleri durumunda bir sonraki maç olan Galatasaray deplasmanında yer alamayacak. Sınırda olan 5. futbolcuysa oynamayacak olan Oğuzhan Özyakup.

BAŞAKŞEHİR YENİ SERİ BAŞLATMAK İSTİYOR!

Dört maçlık galibiyet serisi VavaCars Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle son bulan Medipol Başakşehir, 46 puanla 3. sırada yer alıyor. Son 8 maçını kaybetmeyen Beşiktaş ise 44 puanla 6. sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan ise ceza sınırında bulunuyor.