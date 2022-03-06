Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, haftaya 44 puanla 6. sırada girdi.

Yaptığı 27 maçta 46 puan toplayan Medipol Başakşehir ise 3. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı, 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Vodafone Park Stadı'nda oynanacak.

Hakem Erkan Özdamar tarafından yönetilecek maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Özdamar'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Bahtiyar Birinci yaparken, Melis Özçiğdem dördüncü hakem olacak.

BEŞİKTAŞ İÇ SAHADA DAHA İYİ

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Dolmabahçe'de Trabzonspor ve Giresunspor'a mağlup olan Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor'la ise berabere kaldı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son lig müsabakasında Altay'ı 1-0 yenmişti.

BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Medipol Başakşehir müsabakası öncesi Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Welinton ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sakatlığı süren Oğuzhan Özyakup'un forma giyme şansı bulunmazken, diğer dört futbolcu ise Medipol Başakşehir önünde sarı kart görmeleri halinde 29. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra, Miralem Pjanic ve Josef de Souza'nın da tedavileri devam ediyor.

Sivasspor maçının ısınması sırasında sakatlık geçiren ve son anda kadrodan çıkarılan Domagoj Vida'nın ise karşılaşmada görev yapması bekleniyor.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan ise ceza sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR REKABETİNDE NELER YAŞANDI?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, 31. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 30 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 9 maçtan ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SON 4 MAÇ 3-2'LİK SKORLARLA TAMAMLANDI

İki takım arasında oynanan son 4 maç 3-2'lik skorlarla tamamlandı.

Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı.

Medipol Başakşehir ise bu sezonun ilk yarısındaki lig maçında siyah-beyazlı ekibi 3-2 yendi.

Siyah-beyazlı ekibin 39 golüne, Medipol Başakşehir 40 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

İki ekip Süper Lig'de 27 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 8, Beşiktaş ise 7 kez kazandı.

Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. İki ekip de ligde 37'şer gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ EVİNDEKİ 13 MAÇTA 5 GALİBİYET ALABİLDİ

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı 13 lig maçında 5 galibiyet alabildi.

Evinde rakibiyle 6 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iki kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, evindeki son 9 karşılaşmada ise rakibini 3 kez yenerken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi.

İç sahada rakibine 17 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan lig maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e 3-2 üstünlük kurdu.

KUPADA 3 MAÇ

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez karşı karşıya geldi.

2009-2010 sezonundaki Türkiye Kupası grup maçı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi oldu.

İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından parkurda denge ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, 5'e 2 çalışması sonrası oynanan çift kale maçla tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, idmanın ardından tesiste kampa girdi.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Mehmet Topal, Medipol Başakşehir maçının kadrosuna dahil edildi. Sakatlıkları geçmeyen Josef de Souza, Mert Günok Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic ile antrenman eksiği bulunan Georges-Kevin N'Koudou, kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

KADIN VE 12 YAŞ ALTI ARASI ÇOCUKLARA BEDAVA

Siyah beyazlı kulüp, Başakşehir maçında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde kadın ve 21 yaş altı çocukları stadında ücretsiz olarak konuk edecek.

Ücretsiz bilet detayları şu şekilde:

Kadın taraftarlar, ücretsiz biletlerini bugün (6 Mart) 11.00 ile 18.00, 7 Mart Pazartesi günü ise 10.00 -21.00 saatleri arasında Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nden temin edebilirler.

Ücretsiz bilet almak isteyen kadın ve 7-12 yaş arası çocuk taraftarların BJK logolu Passolig kart sahibi olmaları gerekmektedir. Ücretsiz biletler, transfere kapalıdır.

0-6 yaş arası çocuklar, stadyuma ücretsiz olarak giriş yapabilir.