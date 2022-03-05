Rota yeniden Farke

Siyah-beyazlılarda teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında temasa geçtiği Daniel Farke'yi ikna edememiş, Alman çalıştırıcı 13 Ocak'ta Krasnodar'a imza atmıştı. Ancak 45 yaşındaki teknik adamın görev süresi 48 gün sürdü ve Farke maça çıkmadan takımdan ayrıldı. Bunun üzerine siyahbeyazlılar yeniden Alman çalıştırıcı ile temasa geçerek bir teklif daha sundu. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve Daniel Farke'nin Beşiktaş ile sözleşme imzalayabileceği ifade edildi.