Pjanic geri dönüyor

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten güzel haberler geldi. Sezon başında Barcelona'dan kiralanan 31 yaşındaki merkez orta saha, uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemiyordu. Antalyspora maçında kırmızı kart gördükten sonra cezası bittiği hafta idmanda alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen tecrübeli yıldız, üç resmi maçta görev alamadı. Bosnalı oyuncu bu periyotta ligde Altay ve Sivasspor ile kupada da Kayserispor karşılaşmalarında görev yapamamıştı. Pjanic'in tamamen iyileştiği ve pazartesi günü Başakşehir ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi. Miralem Pjanic bugüne kadar siyah-beyazlı formayla 16'sı ligde olmak üzere toplam 22 maçta oynadı ve 4 asist yapmayı başardı.