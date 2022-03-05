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Gençlik ateşi söndü!

Beşiktaş’ın genç oyuncularından Can, Emirhan ve Serdar Saatçı siyah-beyazlıların son 5 maçında sahada değil, kenarda kaldılar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Gençlik ateşi söndü!
Siyah-beyazlılarda gençlik ateşi söndü. Siyah-beyazlı takımın oynadığı son 5 maç baz alındığında genç oyuncular Can, Emirhan ve Serdar Saatçı'nın aldığı sürelerde önemli ölçüde azalma olduğu dikkat çekti. Önder Karaveli Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk iki mücadelede Serdar Saatçı'ya 160 dakika süre vermesine rağmen sonraki 10 lig maçında yalnızca 27 dakika oynattı. 19 yaşındaki savunmacı son 5 maçta süre dahi alamadı. 20 yaşındaki Can Bozdoğan da Kareveli'nin başta olduğu ilk 2 maçta 135 dakika şans bulurken, geri kalan 10 lig maçında 125 dakika oynadı. İlk olarak Katar'daki Süper Kupa finalinde oynadığı 40 dakikalık performansıyla büyüleyen Emirhan İlkhan ise formayı unuttu. 17 yaşındaki oyuncu son 5 resmi maçta 29 dakika süre aldı
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