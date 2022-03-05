CANLI | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi divan kurulunda açıklamalarda bulunuyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ben geldiğimde borcumuz 3.3 milyardı. Şu anda 4.5 değil 3.9 milyar TL arkadaşlar. Gelirimiz 600-700 milyon, sadece faiz giderimiz 600-700 milyon. Biz şu ana kadar çok fazla sorun çözdük.

Tüzüğümüzü yenilemek lazım. Bu tüzük bize hitap etmiyor. Sağlıklı olması için bir çalıştay ya da bir askı süresi tüzüğe koyalım. Tüzükte bundan sonra değişiklik olacaksa askında kalsın.

Biz geldiğimizde yapılmış olan çok ağır kontratlar vardı. Ljajic konusu var. Adamı oynattık değerlenmedi, oynatmadık değerlenmedi. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen gitmiyorlar. Bizden 3.75 milyon euro alan oyuncuya 750 bin euro bile teklif gelmedi. Sergen hoca da oynatmak istedi ama olmadı. Sergen hoca, 'Bundan olmayacak' dedi. Adam oynamıyor. 'Ben İstanbul'da mutluyum' diyor.