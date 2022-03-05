Beşiktaş'tan Umut Bozok’a kanca

Bu sezon 3 kulvarda da taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa’da kiralık forma giyen 25 yaşındaki forveti de listesine dahil etti. Bu doğrultuda Kasımpaşa'nın opsiyonu kullanıp kullanmamasına göre Umut Bozok için harekete geçilecek.
Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, hücum hattına takviye için Kasımpaşa'dan Umut Bozok'u listesine aldı. Lacivert-beyazlıların Lorient'ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı golcü futbolcunun durumunu yakından takip eden siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'nın opsiyonu kullanıp kullanmamasına göre harekete geçecek. Kasımpaşa'nın satın almak için henüz resmi girişimde bulunmadığı 25 yaşındaki Umut Bozok, Kasımpaşa formasıyla 30 resmi maçta 12 gol atarken, 7 de asist yaptı.