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Beşiktaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için anlamlı hareket

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel anlamlı bir hareket geldi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 28. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak olan Başakşehir maçını kadınlar ve yanlarında getirecekleri 7-12 yaş arası çocuklara ücretsiz yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 15:58
Beşiktaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için anlamlı hareket

Beşiktaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel anlamlı bir hareket geldi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 28. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak olan Başakşehir maçını kadınlar ve yanlarında getirecekleri 7-12 yaş arası çocuklara ücretsiz yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Beşiktaş Kulübü: Kadın taraftarlarımızla yanlarında getirecekleri 7-12 yaş arası çocuk taraftarlarımız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile oynanacak müsabakayı ücretsiz olarak seyredebileceklerdir.

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